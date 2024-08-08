В Суджанском районе расположено несколько стратегических объектов, критически важных для России, в частности, газоизмерительная станция, которую эксплуатирует "Газпром". Через эту станцию проходит крупнейший транзитный коридор поставок российского газа в Европу.

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Что известно о ситуации в Судже

Российские военные блогеры утверждают, что украинские войска заняли несколько приграничных сел и часть города Суджа. Также они отмечают, что участие в прорыве принимают регулярные украинские бригады. Речь идет якобы о 1000 военных с бронетехникой и танками. В Киеве тем временем отказываются комментировать события в Курской области.

На условиях анонимности советник Зеленского рассказал, что Украина контролирует газоизмерительную станцию, которая расположена на расстоянии 600 метров от границы.

Некоторые аналитики предполагают, что целью Киева может быть прекращение всех поставок российского газа в Европу как точки влияния.

Напомним, что минобороны России впервые признало потери среди своих военных и продвижение ВСУ вглубь территории страны агрессорки на 10 километров по состоянию на 7 августа.