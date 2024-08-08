Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны и командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов подтвердил гибель российских военных во время боев в Курской области. Его заявление распространили росСМИ.

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"Ничего сверхъестественного"

Так, Алаудинов подчеркнул, что, мол "ничего сверхъестественного не произошло".

Да, ребята погибли, есть такое дело. Несколько населенных пунктов, противник туда зашел,

– подытожил чиновник.

Также Алаудинов признал, что украинские военные "хорошо углубились внутрь российской территории". По его оценкам, по состоянию на 7 августа они зашли вглубь на 10 километров.

Военный отметил, что ВСУ якобы удалось взять населенные пункты, поскольку там, вроде бы, не было российских сил, средств и ресурсов.

Напомним, что Путин назвал инцидент в Курской области "масштабной провокацией киевского режима". Также глава Кремля приказал координировать работу по оказанию помощи жителям региона. Впрочем, очевидно, российского диктатора не послушались. Поскольку местные жители жалуются на нехватку эвакуации.