Так, председатель комитета по вопросам обороны Бундестага Маркус Фабер заявил, что Киев может использовать немецкое оружие в Курской области.

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Все по правилам войны

Фабер уточнил, что переданное Берлином вооружение становится "украинским". Речь, частности, и о боевых танках Leopard 2.

Также чиновник отметил, что в связи с нападением России на Украину, территория обоих враждующих государств является зоной боевых действий. "Применение оружия регулируется положениями международного права", – добавил он.

Ранее события в Курской области прокомментировали в Белом доме. Там заявили, что не знали о запланированной операции заранее, и в тоже время поддержали действия Украины.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер напомнила, что в Курской области находятся российские войска, и они атакуют из этого региона Украину. Она заявила, что США в дальнейшем будут оказывать поддержку Киеву, пока он защищается от агрессии Кремля.

Жан Пьер отдельно напомнила, что политика США по запрету ударов американским оружием остается неизменной.