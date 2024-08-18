Данные о "декоммунизации" Суджи подкрепляли фото с якобы отсутствующим Ленином. Однако последние кадры из российского города доказывают обратное.

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"Снос" Ленина в Судже

Изданию BBC удалось проверить информацию о якобы сносе Ленина в Судже. Источник журналистов в городе прислал видео, снятое после обеда 17 августа, на котором видно, что памятник – на месте, хоть и несколько поврежден из-за боевых действий.

Как отмечает член комитета по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский, снос памятника Ленину было бы незаконным и Украина не должна этого допускать.

Я думаю, после создания военной комендатуры, комендант и его подчиненные будут следить за тем, чтобы памятники культуры любые, как бы они нам нравились или не нравились, не сносились, ни нарушались нормы гуманитарного права. Это может быть расценено как нарушение норм Международного гуманитарного права,

– сказал чиновник.

Отметим, что памятник Ленину в Судже стоит на советской площади возле районного центра народного творчества.