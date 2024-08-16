Украинские военные завершили зачистку города Суджа 14 августа 2024 года. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ завершили поиск и уничтожение противника, пишет 24 Канал.

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В Судже больше нет Ленина

В Судже, говорят, уже нет Ленина,

– заявила советник по вопросам коммуникаций главы Офиса Президента.

Советник Андрея Ермака также обнародовала соответствующее фото.



В Судже уже нет Ленина / Фото из телеграм-канала Дарьи Заривной



В сети показали вид Суджи с Лениным

Стоит заметить, что советский вождь до "ленинопада" в Судже стоял на советской площади возле Районного центра Народного творчества.

Кстати, Александр Сырский 15 августа рассказал, что ВСУ зачистили не только Суджу, но и ещё 3 населённых пункта Курской области.