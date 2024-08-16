Українські військові завершили зачистку міста Суджа 14 серпня 2024 року. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ завершили пошук та знищення противника, пише 24 Канал.

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У Суджі більше немає Леніна

У Суджі, кажуть, вже нема Леніна,

– заявила радниця з питань комунікацій глави Офісу Президента.

Радниця Андрія Єрмака також оприлюднила відповідне фото.



У Суджі вже немає Леніна / Фото з телеграм-каналу Дарії Зарівної



У мережі показали вигляд Суджі з Леніним

Варто зауважити, що радянський вождь до "ленінопаду" в Суджі стояв на радянській площі біля Районного центру Народної творчості.

До речі, Олександр Сирський 15 серпня розповів, що ЗСУ зачистили не тільки Суджу, а й ще 3 населених пункти Курщини.