Згідно з даними росіян, після атак частина Глушківського району відрізана, пише 24 Канал.

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Що відомо про атаку по мосту

Частина Глушківського району зараз відрізана – це Тьоткіно, Попово-Лежачі, Волфіно і ще близько 27 населених пунктів. Евакуювати мирне населення тепер можна лише водою,

– заявили росЗМІ.

До речі, міст проходить через річку Сейм. Пропагандисти написали, що, ймовірно, 700 російських військових потрапили до оточення.



ЗСУ атакували міст на Курщині / Фото росЗМІ



Росіяни заявили, що міст ЗСУ знищили з другої спроби

Де ЗСУ могли знищити міст росіян: дивіться на карті

Варто зауважити, що 14 серпня російська влада оголосила обов'язкову та примусову евакуацію в Глушковському районі на Курщині. Загалом там живе 20 280 росіян.