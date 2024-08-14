Про це пишуть росЗМІ, посилаючись на офіційні заяви влади. Населення з Глушковського району будуть вивозити у село Заданоє, передає 24 Канал.

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Росіяни оголосили примусову евакуацію в Глушкове на Курщині

Сили оборони України продовжують операцію на території Курської області й успішно просуваються вглиб. Вочевидь, це неабияк лякає росіян, тому вони оголосили термінову евакуацію з Глушковського району Курської області.

Ба більше, з селища Глушкове евакуація буде обов'язковою і примусовою. До цього жителі виїжджали добровільно.

Координуватимуть процес виїзду місцевих мешканців силові структури, військові, місцева адміністрація та дружинники Курського центру "Патріот",

– повідомив виконувач обов'язків губернатора Курської області Алєксєй Смірнов.



На Курщині оголосили обов'язкову евакуацію / Скриншот з мережі

Також з мережі відомо, що рішення про обов'язкову евакуацію ухвалив регіональний оперативний штаб Курської області.

Район Курської області, де відбуватиметься евакуація: дивіться на карті

До слова, ввечері 13 серпня Володимир Зеленський повідомляв, що Сили оборони України контролюють 74 населених пункти Курської області.