Об этом пишут росСМИ, ссылаясь на официальные заявления властей. Население из Глушковского района будут вывозить в село Заданное, передает 24 Канал.

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Россияне объявили принудительную эвакуацию в Глушково на Курщине

Силы обороны Украины продолжают операцию на территории Курской области и успешно продвигаются вглубь. Очевидно, это изрядно пугает россиян, поэтому они объявили срочную эвакуацию из Глушковского района Курской области.

Более того, из поселка Глушково эвакуация будет обязательной и принудительной. До этого жители выезжали добровольно.

Координировать процесс выезда местных жителей будут силовые структуры, военные, местная администрация и дружинники Курского центра "Патриот",

– сообщил исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.



На Курщине объявили обязательную эвакуацию / Скриншот из сети

Также из сети известно, что решение об обязательной эвакуации принял региональный оперативный штаб Курской области.

Район Курской области, где будет происходить эвакуация: смотрите на карте

К слову, вечером 13 августа Владимир Зеленский сообщал, что Силы обороны Украины контролируют 74 населенных пункта Курской области.