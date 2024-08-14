На одном из них украинские бойцы снимают флаг России с дома культуры села Любимовка. А также появились такие же кадры из села Внезапное, о взятии под контроль которого стало известно в этот день.

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Успехи ВСУ в Курской области

В среду, 14 августа, стало известно о и новых успехах Сил обороны, в частности о заходе украинских военных в села Викторовка, Гордеевка и Внезапное. Как подтверждение появилось видео из последнего населенного пункта, на котором ВСУ снимают российский триколор с админздания.

Кадры из села Внезапное Курской области: смотрите видео

Отметим, что вышеупомянутые села являются соседними и расположены менее чем в 4 километрах от Украины. Расстояние до города Суджа составляет 35 километров, а до Коренево – всего 20.

Также защитники показали еще одно видео из села Любимовка, Кореневского района. Если в прошлый раз бойцы украинизировали знак возле населенного пункта, то на этот раз они ликвидировали флаг агрессора с дома культуры.

Кадры из села Любимовка Курской области: смотрите видео

Отметим, что днем стало известно, что украинские военные освободили село Заолешенка от российской армии. Этот населенный пункт расположен севернее города Суджа, что является районным центром.