Этот населенный пункт россиян находится недалеко от границы с украинской Сумской областью и до освобождения ВСУ находилась в "серой зоне" боевых действий. Где именно расположена Любимовка, которая сейчас находится под контролем Украины – читайте в материале 24 Канала.

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Где расположена Любимовка на карте

Сначала в сети появились видео, как наши военные из танкового подразделения 225 ОШБ готовились освобождать Любимовку в Курской области. На записи можно увидеть, что туда двигались танки, а также самолеты.

Наши воины готовились освобождать Любимовку / Видео с телеграм-канала подразделения ТУР 225 ОШБ

Впоследствии военные ударной группы "Черный Лебедь" 225 ОШБ отметили, что Любимовка свободна от контроля российских военных. Кроме того, наши защитники опубликовали видео после зачистки населенного пункта от оккупантов.

С первых дней войны мы на фронте. Делаем свое дело честно и с душой,

– сказал защитник на видео.

Украинские военные сообщили о переходе Любимовки в Курской области под контроль ВСУ / Видео с телеграм-канала ударной группы "Черный Лебедь"

Стоит отметить, что Любимовка – это село в Кореневском районе Курской области России. Этот населенный пункт расположен в 9 километрах от границы с Сумской областью Украины.

Ранее на карте, которую опубликовали аналитики DeepState, видно, что этот населенный пункт находится в "серой зоне" боевых действий в Курской области.

Где расположена Любимовка в Курской области: смотрите на карте

К слову, Владимир Зеленский в вечернем обращении 13 августа раскрыл цель операций Украины в Курской области. По словам президента Украины, действия наших бойцов – это чисто вопрос безопасности для Украины, а именно освобождение приграничья от российских военных.