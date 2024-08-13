Это удалось сделать в рамках операции ВСУ в Курской области страны-агрессора. Сейчас в Любимовке, по словам военных, нет российских солдат.

К теме Нам чужого не надо: в МИД объяснили, для чего Украине операция в Курской области

Любимовка в Курской области под контролем ВСУ

Военные ударной группы "Черный Лебедь" 225-го отдельного штурмового батальона отметили, что сейчас Любимовка свободна от контроля российских военных. Кроме того, наши защитники опубликовали видео после зачистки населенного пункта от оккупантов.

На кадрах украинский военный зарисовывает букву "О" в названии населенного пункта, в результате чего образовалось слово "Любимівка". Также на дорожном знаке видны цвета украинского флага.

С первых дней войны мы на фронте. Делаем свое дело честно и с душой,

– сказал защитник на видео.

Украинские военные сообщили о переходе Любимовки в Курской области под контроль ВСУ / Видео с телеграм-канала ударной группы "Черный Лебедь"

Этот населенный пункт расположен в 9 километрах от границы с Сумской областью Украины. На карте, которую до этого опубликовали аналитики DeepState, этот населенный пункт находится в "серой зоне" боевых действий.

Где расположена Любимовка в Курской области: смотрите на карте

Обратите внимание! Военные из подразделения "Черный Лебедь" 225 ОШБ призвали поддержать их донатами. Это можно сделать с помощью как Monobank, так и "ПриватБанка".

К слову, ранее военные танкового подразделения 225 ОШБ показали свое движение для освобождения Любимовки в Курской области. На записи можно увидеть, что туда двигались танки, а также можно заметить и самолеты.

В батальоне сообщили, что продолжают выполнять свою работу и успешно проводят действия на территории врага.