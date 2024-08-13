Об этом на брифинге заявил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий, передает 24 Канал. Кстати, накануне президент назвал цель операции в Курской области.

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Какова цель операции в Курской области

Украина не заинтересована в том, чтобы забирать территории Курской области. Однако, мы хотим защитить жизни своих людей. Ведь, в частности, из районов Курской области только с начала этого лета и только по районам Сумщины оккупанты нанесли более 2000 ударов. Враг бил с РСЗО, ствольной артиллерии, минометов, дронов, также применил 255 КАБов и более 100 ракет.

К сожалению, Украина не имеет достаточно возможностей наносить дальнобойные удары имеющимся оружием, чтобы защититься от этого террора. Нет пока этих решений, на которых мы настаиваем. Поэтому есть потребность с помощью Вооруженных Сил освобождать эти приграничные районы от российского военного контингента, который наносит по Украине удары или прикрывают террор против украинцев,

– заявил представитель МИД.

Отметил, что Украина достигает соответствующих целей в Курской области и будет продолжать действовать так, как необходимо для безопасности и защиты. Кстати, эта операция помогает фронту, – не позволяет России перебрасывать дополнительные подразделения в Донецкую область и усложняет ее военную логистику.

ВСУ – это цивилизованная европейская военная сила, которая полностью придерживается законов и обычаев ведения войны, международного гуманитарного права. Целью ВСУ являются только военные объекты и военный контингент. Цель этой операции – сохранение жизней наших людей, защита территории Украины от российских ударов,

– подчеркнул Тихий.

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Представитель МИД подытожил, что именно Россия принесла эту войну в Украину. Поэтому вполне справедливо, что теперь эта война возвращается на территорию страны-агрессора, что подчеркивал Владимир Зеленский.

Чем быстрее Россия согласится на восстановление справедливого мира, в частности, на основе формулы мира, которая именно к такому миру ведет, тем быстрее прекратятся рейды Сил обороны на территорию России. А пока Путин эту войну продолжает, он будет получать от Украины такие ответы, в которых Украина нуждается. И это абсолютно легитимные действия Украины, в частности, в рамках реализации права на самозащиту согласно Уставу ООН,

– подчеркнул Георгий Тихий.

Также спикер МИД заявил, в Москве очень обеспокоены тем, что операция Украины происходит без нарушений гуманитарного права, которые очень бы хотел видеть Кремль.

"Поэтому есть обоснованные подозрения, что такие инциденты Россия может создать, сфабриковать. В частности, путем переодевания российских военных в украинскую форму. Поэтому мы призываем партнеров сохранять бдительность и не поддаваться на российскую пропаганду", – подчеркнул представитель МИД.