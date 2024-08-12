Так, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома заявил, что Путин может прекратить войну против Украины, если его так беспокоит ситуация в Курской области.

Обратите внимание Курск был началом для Путина и станет финалом, – Зеленский

Белый дом об операции в Курской области

Джон Кирби отметил, что очередные заявления российских чиновников, что операция в Курской области якобы "координируется Западом" – это все путинская пропаганда, за которую хозяин Кремля цеплялся с начала вторжения в Украину.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности подчеркнул, что россияне осуществляют вторжение в Украину, а Украина лишь защищается от агрессии. Подчеркнул, что это война России против Украины – не больше и не меньше, и так было с самого начала.

Это война Путина против Украины. И если ему что-то не нравится, если его что-то не удовлетворяет, есть очень простое решение – пусть он убирается к черту из Украины и прекращает войну,

– подчеркнул Кирби.

Заметим, Владимир Зеленский подтвердил проведение операции в Курской области. Президент подчеркнул, что речь идет сугубо о вопросах безопасности для Украины – освобождения приграничья от российских военных. Глава государства отметил, что под контролем около 1000 квадратных километров, в частности, районы, из которых оккупанты наносили удары по Сумщине.

"Россия принесла войну другим, теперь это возвращается домой. Украина всегда хотела только мира, и мы обязательно мир обеспечим", – подчеркнул Зеленский.