Так, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому заявив, що Путін може припинити війну проти України, якщо його так непокоїть ситуація в Курській області.

Зверніть увагу Курськ був початком для Путіна і стане фіналом, – Зеленський

Білий дім про операцію в Курській області

Джон Кірбі наголосив, чергові заяви російських посадовців, що операція в Курській області нібито "координується Заходом" – це все путінська пропаганда, за яку господар Кремля чіплявся від початку вторгнення в Україну.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки підкреслив, що росіяни здійснюють вторгнення в Україну, а Україна лише захищається від агресії. Зауважив, що це війна Росії проти України – не більше й не менше, і так було від самого початку.

Це війна Путіна проти України. І якщо йому щось не подобається, якщо його щось не задовольняє, є дуже просте рішення – хай він забирається під три чорти з України та припиняє війну,

– підкреслив Кірбі.

Зауважимо, Володимир Зеленський підтвердив проведення операції в Курській області. Президент наголосив, що йдеться суто про безпекове питання для України – звільнення прикордоння від російських військових. Глава держави зауважив, що під контролем близько 1000 квадратних кілометрів, зокрема, райони, з яких окупанти завдавали ударів по Сумщині.

"Росія принесла війну іншим, тепер це повертається додому. Україна завжди хотіла лише миру, і ми обов'язково мир забезпечимо", – підкреслив Зеленський.