Фото защитников разлетелось по местным телеграм-каналам. На заднем фоне можно увидеть администрацию Заолешенского сельсовета.

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Фото из Заолешенки

Как и Суджу, ВСУ освободили соседнюю Заолешенку. Кроме администрации, на фото можно увидеть российскую почту.

Село Заолешенка на карте:

Сколько населенных пунктов уже освобождено

  • Ранее сообщалось, что наши воины также контролируют Любимовку, Гончаровку, Лебедевку, Куриловку, Плехово и другие населенные пункты Курской области.
  • Владимир Зеленский рассказал, что сейчас под контролем Украины находится 74 населенных пункта. Там проводят проверки и стабилизационные мероприятия.
  • По данным DeepState, на Курщине освобождено 469,02 квадратных километра. Также еще не определен статус территории площадью 506,01 квадратного километра.

Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий отмечает, что Украина не заинтересована в российских территориях – ВСУ зачищают приграничные районы от российского военного контингента, который наносит удары по Сумской области.

Также эта операция помогает фронту – не позволяет России перебрасывать дополнительные подразделения в Донецкую область и усложняет ее военную логистику.