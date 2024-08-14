Фото защитников разлетелось по местным телеграм-каналам. На заднем фоне можно увидеть администрацию Заолешенского сельсовета.
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Фото из Заолешенки
Как и Суджу, ВСУ освободили соседнюю Заолешенку. Кроме администрации, на фото можно увидеть российскую почту.
Село Заолешенка на карте:
Сколько населенных пунктов уже освобождено
- Ранее сообщалось, что наши воины также контролируют Любимовку, Гончаровку, Лебедевку, Куриловку, Плехово и другие населенные пункты Курской области.
- Владимир Зеленский рассказал, что сейчас под контролем Украины находится 74 населенных пункта. Там проводят проверки и стабилизационные мероприятия.
- По данным DeepState, на Курщине освобождено 469,02 квадратных километра. Также еще не определен статус территории площадью 506,01 квадратного километра.
Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий отмечает, что Украина не заинтересована в российских территориях – ВСУ зачищают приграничные районы от российского военного контингента, который наносит удары по Сумской области.
Также эта операция помогает фронту – не позволяет России перебрасывать дополнительные подразделения в Донецкую область и усложняет ее военную логистику.