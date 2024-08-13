Об этом президент узнал из доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Сейчас, по словам Зеленского, операции ВСУ в Курской области продолжаются.

К теме "Наступил переломный момент": операция в Курской области может иметь фатальные последствия для Путина

Что рассказал Зеленский о ситуации в Курской области

Президент Украины подчеркнул, что постоянно находится на связи с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. От генерала украинский глава получил доклады по фронту и нашей операции в Курской области.

Несмотря на сложные, интенсивные бои, продвижение наших сил на Курщине продолжается, обменный фонд для нашего государства пополняется. Под контролем Украины 74 населенных пункта. Там проводят проверки и стабилизационные мероприятия. Продолжается разработка гуманитарных решений для этих территорий,

– написал Зеленский.

Александр Сырский, который докладывал Зеленскому по видеосвязи, отметил, что группировка Вооруженных Сил Украины продолжает введение операций на территории Курской области.

"За сегодняшние сутки наши войска продвинулись на отдельных направлениях от одного до трех километров. Взят контроль над 40 квадратными километрами территории. Бои ведутся по всей линии фронта", – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Он также подчеркнул, что ситуация на линии боевого соприкосновения, несмотря на высокую интенсивность, находится под контролем.

Зеленский поблагодарил наших ребят и девушек за службу. Кроме того, украинский лидер отметил активное пополнение нашего обменного фонда, чтобы смочь обменять оккупантов на наших ребят, на наших военных.

Глава государства также попросил Сырского не забывать и продолжать тренировки и разработку следующих важных ключевых шагов. Однако каких именно шагов президент не уточнил.