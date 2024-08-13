Российский диктатор очень разозлился, когда ему докладывали о ситуации на Курщине. Это и не удивительно, ведь Путин даже представить не мог, что такое может случиться. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, объяснив, какие последствия может иметь операция в Курской области.

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Страшный сон для Путина

Президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что украинские военные развернули операцию в Курской области. По данным главкома ВСУ, сейчас Украина контролирует около 1000 километров квадратных территории России.

Для Путина все это стало неожиданностью. Думаю, он до последнего не верил, что наши Вооруженные Силы пойдут освобождать Курскую область. Путин очень злой и раздраженный. Теперь Россия иначе должна строить свою логистику, защиту границы и все остальное, потому что теперь нет никаких неприкосновенных российских территорий. Сотни тысяч россиян просто убегут,

– отметил Борис Тизенгаузен.

Если бы Украина также получила разрешение на удары вглубь территории России, ситуация могла бы развернуться еще интереснее. В частности, российские аэродромы могли бы превратиться в пепел.

"Для Путина это все страшный сон. Третий год после полномасштабного вторжения: черноморский флот исчез из Крыма, Путин думает, как ему вытеснить нашу армию из Курской области, россияне думают о бегстве. Я уверен, что сейчас наступил очень важный, переломный момент", – подчеркнул Тизенгаузен.

По мнению политтехнолога, Запад очень внимательно наблюдал за реакцией Путина после разрешения бить западным оружием по приграничной территории России – а реакции фактически не было. Так же и сейчас. Кроме того, что Путин обещает оттеснить ВСУ из Курской области, никаких из давних угроз он не воплотил в жизнь. Это, в свою очередь, может подтолкнуть партнеров Украины к решительным действиям.

Интересно! Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби отметил, что присутствие ВСУ в Курской области – это следствие войны, которую развязал Владимир Путин. Поэтому если диктатору это не нравится, есть "простое решение": Путин должен убраться из Украины прочь и закончить войну.