Російський диктатор дуже роздратувався, коли йому доповідали про ситуацію на Курщині. Це й не дивно, адже Путін навіть уявити не міг, що таке може трапитися. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, пояснивши, які наслідки може мати операція у Курській області.

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Страшний сон для Путіна

Президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що українські військові розгорнули операцію у Курській області. За даними головкома ЗСУ, зараз Україна контролює близько 1000 кілометрів квадратних території Росії.

Для Путіна усе це стало неочікуваністю. Думаю, він до останнього не вірив, що наші Збройні Сили підуть звільняти Курську область. Путін дуже злий та роздратований. Тепер Росія інакше має будувати свою логістику, захист кордону і усе інше, бо тепер немає ніяких недоторканих російських територій. Сотні тисяч росіян просто втечуть,

– наголосив Борис Тизенгаузен.

Якби Україна також отримала дозвіл на удари вглиб території Росії, ситуація могла б розгорнутися ще цікавіше. Зокрема, російські аеродроми могли б перетворитися на попіл.

"Для Путіна це все страшний сон. Третій рік після повномасштабного вторгнення: чорноморський флот зник з Криму, Путін думає, як йому витиснути нашу армію з Курської області, росіяни думають про втечу. Я впевнений, що зараз настав дуже важливий, переломний момент", – наголосив Тизенгаузен.

На думку політтехнолога, Захід дуже уважно спостерігав за реакцією Путіна після дозволу бити західною зброєю по прикордонній території Росії – а реакції фактично не було. Так само і зараз. Окрім того, що Путін обіцяє відтиснути ЗСУ з Курської області, ніяких з давнішніх погроз він не втілив у життя. Це, своєю чергою, може підштовхнути партнерів України до рішучих дій.

Цікаво! Координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі наголосив, що присутність ЗСУ у Курській області – це наслідок війни, яку розв'язав Владімір Путін. Тож якщо диктатору це не подобається, є "просте рішення": Путін має забратися з України геть і закінчити війну.