Так, Путин, нервно перебирая в руках ручку, слушал пока Смирнов неуверенно озвучивал продвижение украинских военных по территории России, а потом не выдержал.

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Путин перебил губернатора

Российский президент перебил губернатора Курской народной республики, когда тот начал озвучивать конкретные цифры – населенные пункты, которые уже не контролируются Россией.

"Украина контролирует 28 населенных пунктов в Курской области, длина фронта – 12 километров, ширина – 40 километров", – отметил исполняющий обязанности губернатора Курской области России Алексей Смирнов.

Поэтому, Путин резко прервал Смирнова, просто самым закрыв ему рот.

Ну это, послушайте, Алексей Борисович, это военные ведомства нам будут докладывать, какая там ширина и глубина. Вы расскажите нам о социально-экономической ситуации и помощи людям,

– отрезал Путин.

Путин перебил губернатора Курской области: видео

"Все нормально": так какова ситуация в Курске

При этом диктатор пытался подбодрить российского чиновника. Отмечал, что "жизнь ставит перед ним неординарные, сложные задачи" и, мол, "это требует от Смирнова мужества, собранности".

Смирнов же в свою очередь отчитался, что якобы все у него нормально – оперативный штаб работает, эвакуация населения продолжается, количество коек в больницах увеличено.

Справочно. Во время сегодняшнего совещания глава Курской области сообщил, что ВСУ взяли под контроль 28 населенных пунктов региона. По его словам, за неделю боев украинские военные заняли 480 квадратных километров территории региона.