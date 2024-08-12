Он рассказал на совещании с Путиным, что в настоящее время ситуация в регионе остается сложной. По его подсчетам там якобы ранены уже более 100 человек.

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Путин занервничал после доклада губернатора Курщины

По словам губернатора Курщины, что ВСУ якобы продвинулись на 12 километров вглубь территории и расширили фронт на 40 километров

Заслушивая его доклад, Путин нервно перебирал ручку и даже перебил губернатора, когда тот начал рассказывать, как далеко прорвалась Украина в регионе.