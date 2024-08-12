Він розповів на нараді із Путіним, що на даний час ситуація в регіоні залишається складною. За його підрахунками там нібито поранено вже понад 100 осіб, пише 24 Канал.

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Путін занервував після доповіді губернатора Курщини

За словами губернатора Курщини Смірнова, що ЗСУ нібито просунулися на 12 кілометрів углиб території та розширили фронт на 40 кілометрів.

На цій території могли проживати близько 2 тисяч осіб. Російська влада, каже що "про долю нічого невідомо".

На жаль, 12 людей загинули внаслідок дій ЗСУ, а 121 особа поранена, 10 з яких діти. У рази зросли атаки безпілотників та ракет,

– скаржаться російські ЗМІ із посиланням на доповідь Смірнова.

Під час наради губернатор Курщини також розповів і про останню атаку, що нібито український безпілотник влучив до житлової багатоповерхівки. Смірнов стверджує, що внаслідок цього постраждали 13 людей.

"Переселення людей із районів, де відбуваються бойові дії, організували у два етапи. На сьогодні Суджанський та Коренівський райони повністю евакуйовано – загалом виїхало 180 тисяч осіб. Для їх підтримки залучено велику кількість волонтерів, психологів у пунктах тимчасового розміщення на 53 тисяч місць. Усім постраждалим надається безкоштовна юридична допомога, їм підбирають житло. Усього надійшло 35 тисяч звернень громадян. За годину обробляється до 1 тисячі звернень. Гуманітарну допомогу також постачають у цілодобовому режимі у розмірі 28 тисяч тижневих пайків, із чим проблем не спостерігається", – прозвітував про свою роботу путінський посіпака.

Заслуховуючи його доповідь, Путін нервово перебирав ручку та навіть перебив губернатора, коли той почав розповідати, як далеко прорвалася Україна у регіоні.

Схоже президенту країни-агресорки було неприємно слухати про втрату російських населених пунктів, а тому він одразу зажадав розповісти про "соціально-економічну ситуацію" в області.