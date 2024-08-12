Водночас аналітики зазначають, що швидке просування військових на території Росії може сповільнитися.

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"Сили оборони чинять невпинний тиск ракетами, безпілотниками та артилерією. Російські війська викликали підкріплення – поки що безуспішно. Однак, аналітики Інституту вивчення війни США (ISW) вважають, що українське просування може сповільнитися", – ідеться у статті.

У Курську – хаос

Зазначають, що на Курщині вже декілька днів поспіль панує хаос. А Кремль при цьому звітує про нібито успішну евакуацію місцевого населення.

Bild цитує українського військового, зі слів якого операція в Курській області має на меті "дестабілізувати Росію".

"Ми йдемо в наступ. Задіяні тисячі українських військових. Мета – розосередити позиції противника, завдати йому максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в Росії", – зазначив військовий.

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