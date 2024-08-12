За словами експертів, успішний наступ було здійснено саме на західному та північно-західному напрямках у Курській області. Російські блогери заявляють про "зменшення активності противника", але підтверджують втрату контролю над деякими територіями.

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Наслідки вторгнення в Курську область

Відеоматеріали та звіти свідчать про успішні дії рейдових груп у таких населених пунктах:

Снагість (південніше Кореневого);

Крем'яне (східніше Кореневого);

Ольгівка (східніше Кореневого та західніше Крем'яного);

Черкаське Поріччя (північніше Суджі);

Мала Локня (північно-західніше Суджі);

Мартинівка (північно-східніше Суджі);

Заолешенка (південно-східніше Гончарівки).

Населені пункти, які втратили росіяни в Курській області: дивіться на карті від Google maps

Як констатують аналітики, глибина прориву з 10 на 11 серпня становить 25 кілометрів у Бєловському районі Курської області. Російські офіційні особи визнали просування мобільних груп, хоча і заявляють про "стабілізацію ситуації".

Немає жодних ознак того, що ці групи залишаються в цьому районі або що українські сили діють за межами безпосереднього кордону в Бєловському районі,

– акцентують в ISW.

За словами виконуючого обов'язків губернатора Курської області Алєксєя Смирнова, російські сили нібито відбили спробу прориву "українських диверсійно-розвідувальних груп".

Зверніть увагу! Російські воєнні блогери описують події в Курській області як "успішний прорив Збройних Сил України". Вони нарікають, що "противнику дозволили захопити" стратегічно важливі території.

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Крім того, експерти ISW стверджували, що вторгнення в Курську область створює загрози для операцій Росії в Україні та стабільності режиму Путіна.

Тепер Кремль повинен розглядати довгий кордон з Україною як потенційний фронт, хоча раніше це була "спляча зона".

Вочевидь, невдовзі російські командування дійде висновку про необхідність додаткових сил та засобів для ефективного використання укріплених позицій, аби запобігти можливим майбутнім операціям рейдових груп у Курській області.