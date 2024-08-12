У телеграм-каналах інформація про вибухи та сирени з'явилась близько півночі 12 серпня.

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Місцеві жителі зазначили, що чули щонайменше 3 – 4 вибухи. У коментарях росіяни припускали, що вибухи пов'язані з роботою системи протиповітряної оборони.

Вибухи у Курську: відео

Згодом у Курській області оголосили тривогу, а людей закликали сховатися в безпечних місцях. Зокрема, відповідне повідомлення опублікував губернатор Курської області Олексій Смирнов.

"Курська область: загроза атаки БПЛА. Будьте пильні! Сили та засоби ППО приведені в готовність для відбиття можливої атаки", – написав Смирнов.

Також губернатор просив росіян не підходити до вікон.

Згодом Смирнов повідомив, що російська ППО нібито збила 3 українські ракети.

При цьому російські телеграм-канали повідомляють, що атака триває.

Зауважимо, що це вже друга ніч поспіль, коли в Курську лунають вибухи та сирени через ракетну загрозу. Минулої ночі уламок збитої ракети впав на житловий будинок, спричинивши пожежу.

Схоже, що оголошена Кремлем контртерористична операція у Курській області ніяк не рятує ситуацію.