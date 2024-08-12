У телеграм-каналах інформація про вибухи та сирени з'явилась близько півночі 12 серпня.
Дивіться також Російський строковик-полонений з Курщини здав позиції кадировців, які його ґвалтували
Курськ – знову арена повітрянх тривог
Місцеві жителі зазначили, що чули щонайменше 3 – 4 вибухи. У коментарях росіяни припускали, що вибухи пов'язані з роботою системи протиповітряної оборони.
Вибухи у Курську: відео
Згодом у Курській області оголосили тривогу, а людей закликали сховатися в безпечних місцях. Зокрема, відповідне повідомлення опублікував губернатор Курської області Олексій Смирнов.
"Курська область: загроза атаки БПЛА. Будьте пильні! Сили та засоби ППО приведені в готовність для відбиття можливої атаки", – написав Смирнов.
Також губернатор просив росіян не підходити до вікон.
ППО збиває ракети
Згодом Смирнов повідомив, що російська ППО нібито збила 3 українські ракети.
При цьому російські телеграм-канали повідомляють, що атака триває.