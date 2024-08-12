Завдяки інформації від строковика вдалось виявити та ідентифікувати групу "кадирівців", що ховалися на Курщині.
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З окупанта знущались кадирівці
Також російський строковик на ім'я "Антон" (ім'я змінено) розповів шокуючі деталі, як кадирівці у російській армії ставляться до простих росіян. Зазначають, що саме жага помсти стала першочерговою причиною, чому Антон здався у полон.
Мотивацією рядового Антона стало навіть не бажання зберегти власне життя, а жага помститися кадирівцям за знущання, які він та його товариші по службі зазнавали від бойовиків підрозділу "Ахмат ", що прибули на Курщину на початку травня,
– йдеться в повідомленні.
За словами хлопця, з травня і до 6 серпня, кадирівці періодично навідувались до них у казарму, змушували строковиків виконувати дії сексуального характеру та знущались: били ногами та казали, що вони "рускіє свіньї, коториє должни с*сать...".
Строковик здав позиції бойовиків "Ахмат"
Найчастіше, за словами окупанти, до них в казарму приходив кадирівець Заур із 1434 МСП, якого називали "Байкером".
Та, з початку рейду на Курщині, Заур втік і сховався в підліску, де строковики його востаннє бачили 7 серпня. Антон надав координати цього місця.
InformNapalm встановили, що Чааров Заур Расулович – член байкерського клубу "Ночниє волкі", народився у Гудермесі та прописаний зараз у Чеченській Республіці.
"Також завдяки Антону вдалося виявити ще 4 співслужбовців Заура зі складу 1434 мсп, які ховались в інших локаціях на Курщині", – додають аналітики.
Тож, Антон поділився, що щасливий, що українці зайшли на Курщину, інакше б кадирівське пекло для нього і його товаришів по службі продовжувалось.