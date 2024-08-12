Благодаря информации от срочника удалось обнаружить и идентифицировать группу "кадыровцев", скрывавшихся на Курщине.

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Над оккупантом издевались кадыровцы

Также российский срочник по имени "Антон" (имя изменено) рассказал шокирующие детали, как кадыровцы в российской армии относятся к простым россиянам. Отмечают, что именно жажда мести стала первоочередной причиной, почему Антон сдался в плен.

Мотивацией рядового Антона стало даже не желание сохранить собственную жизнь, а жажда отомстить кадыровцам за издевательства, которые он и его сослуживцы испытывали от боевиков подразделения "Ахмат", прибывших в Курскую область в начале мая,

– говорится в сообщении.

По словам парня, с мая и до 6 августа, кадыровцы периодически наведывались к ним в казарму, заставляли срочников выполнять действия сексуального характера и издевались: били ногами и говорили, что они "русские свиньи, которые должны с*сать...".

Срочник сдал позиции боевиков "Ахмат"

Чаще всего, по словам оккупантов, к ним в казарму приходил кадыровец Заур из 1434 МСП, которого называли "Байкером".

Но, с начала рейда на Курщине, Заур сбежал и спрятался в подлеске, где срочники его последний раз видели 7 августа. Антон предоставил координаты этого места.

InformNapalm установили, что Чааров Заур Расулович – член байкерского клуба "Ночные волки", родился в Гудермесе и прописан сейчас в Чеченской Республике.

"Также благодаря Антону удалось обнаружить еще 4 сослуживцев Заура из состава 1434 мсп, которые скрывались в других локациях на Курщине", – добавляют аналитики.

Как известно, тема этнического насилия в российской армии является довольно распространенной, хотя и табуированной. Подобные случаи уже фиксировали.

Поэтому, Антон поделился, что счастлив, что украинцы зашли на Курщину, иначе бы кадыровский ад для него и его сослуживцев продолжался.