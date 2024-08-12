В телеграмм-каналах информация о взрывах и сиренах появилась около полуночи 12 августа.

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Местные жители отметили, что слышали по меньшей мере 3 – 4 взрыва. В комментариях россияне предполагали, что взрывы связаны с работой системы противовоздушной обороны.

Взрывы в Курске: видео

Впоследствии в Курской области объявили тревогу, а людей призвали укрыться в безопасных местах. В частности, соответствующее сообщение опубликовал губернатор Курской области Алексей Смирнов.

"Курская область: угроза атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", – написал Смирнов.

Также губернатор просил россиян не подходить к окнам.

Впоследствии Смирнов сообщил, что российская ПВО якобы сбила 3 украинские ракеты.

При этом российские телеграмм-каналы сообщают, что атака продолжается.

Заметим, что это уже вторая ночь подряд, когда в Курске раздаются взрывы и сирены из-за ракетной угрозы. Прошлой ночью обломок сбитой ракеты упал на жилой дом, вызвав пожар.

Похоже, что объявленная Кремлем контртеррористическая операция в Курской области никак не спасает ситуацию.