По словам экспертов, успешное наступление было осуществлено именно на западном и северо-западном направлениях в Курской области. Российские блогеры заявляют об "уменьшении активности противника", но подтверждают потерю контроля над некоторыми территориями.

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Последствия вторжения в Курскую область

Видеоматериалы и отчеты свидетельствуют об успешных действиях рейдовых групп в таких населенных пунктах:

Снагость (южнее Коренево);

Кремнево (восточнее Коренево);

Ольговка (восточнее Коренево и западнее Кремневого);

Черкасское Поречное (севернее Суджи);

Малая Локня (северо-западнее Суджи);

Мартыновка (северо-восточнее Суджи);

Заолешенка (юго-восточнее Гончаровки).

Населенные пункты, которые потеряли россияне в Курской области: смотрите на карте от Google maps

Как констатируют аналитики, глубина прорыва с 10 на 11 августа составляет 25 километров в Беловском районе Курской области. Российские официальные лица признали продвижение мобильных групп, хотя и заявляют о "стабилизации ситуации".

Нет никаких признаков того, что эти группы остаются в этом районе или что украинские силы действуют за пределами непосредственной границы в Беловском районе,

– акцентируют в ISW.

По словам исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, российские силы якобы отбили попытку прорыва "украинских диверсионно-разведывательных групп".

Обратите внимание! Российские военные блогеры описывают события в Курской области как "успешный прорыв Вооруженных Сил Украины". Они сетуют, что "противнику позволили захватить" стратегически важные территории.

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Кроме того, эксперты ISW утверждали, что вторжение в Курскую область создает угрозы для операций России в Украине и стабильности режима Путина.

Теперь Кремль должен рассматривать длинную границу с Украиной как потенциальный фронт, хотя раньше это была "спящая зона".

Очевидно, вскоре российское командование придет к выводу о необходимости дополнительных сил и средств для эффективного использования укрепленных позиций, чтобы предотвратить возможные будущие операции рейдовых групп в Курской области.