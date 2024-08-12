По словам экспертов, успешное наступление было осуществлено именно на западном и северо-западном направлениях в Курской области. Российские блогеры заявляют об "уменьшении активности противника", но подтверждают потерю контроля над некоторыми территориями.
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Последствия вторжения в Курскую область
Видеоматериалы и отчеты свидетельствуют об успешных действиях рейдовых групп в таких населенных пунктах:
- Снагость (южнее Коренево);
- Кремнево (восточнее Коренево);
- Ольговка (восточнее Коренево и западнее Кремневого);
- Черкасское Поречное (севернее Суджи);
- Малая Локня (северо-западнее Суджи);
- Мартыновка (северо-восточнее Суджи);
- Заолешенка (юго-восточнее Гончаровки).
Населенные пункты, которые потеряли россияне в Курской области: смотрите на карте от Google maps
Как констатируют аналитики, глубина прорыва с 10 на 11 августа составляет 25 километров в Беловском районе Курской области. Российские официальные лица признали продвижение мобильных групп, хотя и заявляют о "стабилизации ситуации".
Нет никаких признаков того, что эти группы остаются в этом районе или что украинские силы действуют за пределами непосредственной границы в Беловском районе,
– акцентируют в ISW.
По словам исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, российские силы якобы отбили попытку прорыва "украинских диверсионно-разведывательных групп".
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Кроме того, эксперты ISW утверждали, что вторжение в Курскую область создает угрозы для операций России в Украине и стабильности режима Путина.
Теперь Кремль должен рассматривать длинную границу с Украиной как потенциальный фронт, хотя раньше это была "спящая зона".
Очевидно, вскоре российское командование придет к выводу о необходимости дополнительных сил и средств для эффективного использования укрепленных позиций, чтобы предотвратить возможные будущие операции рейдовых групп в Курской области.