Так, в мотострелки списали военных из подразделений так называемых "ВКС" – воздушно-космических сил России, включая станции предупреждения о ядерном ударе, а также полки тяжелых бомбардировщиков. Об этом сообщили росСМИ со ссылкой на источник и открытые данные, передает 24 Канал.

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Россия бросила в Курскую область "космическую пехоту"

По данным росСМИ, мотострелковый полк из военнослужащих "ВКС" якобы создали в мае – июне для группы прикрытия границы. В приграничные районы "космическая пехота" прибыла якобы за несколько недель до прорыва в Курской области.

Собеседник издания отметил, что в подразделение вошли бойцы рот охраны, инженеры, механики и небольшое количество офицеров из летного состава. Их отправили в пехоту с аэродромов "Украинка" в Алтайском крае, "Белая" в Иркутской области и "Энгельс" в Саратовской области. На всех этих авиабазах дислоцируются тяжелые бомбардировщики Ту-22М или Ту-95, из которых оккупанты запускают ракеты по Украине.

Кроме того, есть военнослужащие одного из российских космодромов, персонал специальных складов "ВКС" и радиолокационных станций "Воронеж". СМИ пишут, что эти станции выставлены вдоль границ России для "предупреждения ядерного удара".

Кстати, "космическая пехота" уже несет потери. Так, по данным издания, в боях под Кореневым исчез 22-летний Илья Романов, которого перевели в пехоту с 28-го арсенала космических войск в Тамбовской области. Интересно, что это объект повышенной секретности, где агрессор хранит ракеты и спутники.

СМИ предполагают, что мотострелковые "ВКС", вероятно, также были в колонне техники, которую разбили под Рыльском Курской области в ночь на 9 августа. Пишут, что в тот же день в этом месте был ранен 22-летний сержант "ВКС" Вячеслав Бондаренко, переведённый с авиабазы тяжелых бомбардировщиков в Амурской области.