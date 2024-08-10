На обнародованных 9 августа геолокационных снимках видны последствия удара и уничтоженные российские грузовики вдоль трассы 38К-017. По данным ISW, колонна вмещала 14 крытых грузовиков "Урал" и КАМАЗ, перевозивших российские резервы, предназначенные для усиления российских войск в Курской области.

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Под Рыльском уничтожили колонну российской техники

Накануне в сети появилось видео охваченной огнем колонны вражеской техники. Отмечалось, что возгорание произошло на трассе, которая соединяла Глухов Сумской области через Рыльск и Льгов с Курском.

В частности, пожар произошел возле села Октябрьское, что в 8 километрах от Рыльска, в 30 километрах от границы и в 20 километрах до Кореневого. Последний считается ближайшей точкой, где, вероятно, сейчас идут бои.

Уничтоженная колонна под Рыльском / Фото росСМИ

По предварительной информации, в уничтоженной колонне погибло около 490 российских захватчиков. Об этом сообщили воины подразделения Khorne Group 116-й отдельной механизированной бригады.

Скорее всего, по колонне отработали из HIMARS. Всего на кадрах с места происшествия видно 14 сожженных грузовиков. По словам главы ЦПД СНБО Андрея Коваленко, в грузовиках находились срочники.