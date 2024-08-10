На оприлюднених 9 серпня геолокаційних знімках видно наслідки удару та знищені російські вантажівки вздовж траси 38К-017. За даними ISW, колона вміщувала 14 критих вантажівок "Урал" і КАМАЗ, що перевозили російські резерви, призначені для посилення російських військ у Курській області.

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Під Рильськом знищили колону російської техніки

Напередодні у мережі з'явилося відео охопленої вогнем колони ворожої техніки. Зазначалося, що займання сталося на трасі, яка з’єднувала Глухів Сумської області через Рильськ та Льгов із Курськом.

Зокрема, пожежа сталася біля села Октябрьське, що за 8 кілометрів від Рильська, за 30 кілометрів від кордону та за 20 кілометрів до Кореневого. Останній вважається найближчою точкою, де, ймовірно, зараз точаться бої.

Знищена колона під Рильськом / Фото росЗМІ

За попередньою інформацією, у знищеній колоні загинуло близько 490 російських загарбників. Про це повідомили воїни підрозділу Khorne Group 116-ї окремої механізованої бригади.

Найімовірніше, по колоні відпрацювали із HIMARS. Загалом на кадрах з місця події видно 14 спалених вантажівок. За словами голови ЦПД РНБО Андрія Коваленка, у вантажівках перебували строковики.