Вночі 10 серпня Національний антитерористичний комітет у Росії повідомив, що режим контртерористичної операції запроваджується у Брянській області "у зв'язку з підвищенням рівня диверсійно-терористичних загроз з боку України". Згодом виконувач обов'язків губерантора Курщини теж заявив про введення режиму КТО. Пізніше до цих регіонів доєдналася й Бєлгородщина.

Дивіться також Розвіддані просто проігнорували: чи покарає когось Путін за події на Курщині

Що означає режим КТО для росіян

Востаннє режим КТО запроваджували навесні, коли стався прорив кордону у Бєлгородській області. Тоді там діяли військові РДК і Легіону "Свобода Росія". Також режим контртерористичної операції на два дні вводили у Москві, Московській та Воронезькій областях у червні 2023-го під час військового заколоту ПВК "Вагнер" та Євгена Пригожина.

Цей стан означає, що для російських силовиків розширили квоту на насилля щодо місцевого населення.

Так, вони можуть вилучати транспортні засоби, безперешкодно проникати у будинки, квартири та на земельні ділянки громадян, відключати стільниковий зв'язок, обмежувати рух пішоходів та автомобілів, прослуховувати телефонні розмови тощо.

Нагадаємо, що прорив кордону у Курській області стався вранці 6 серпня. З того часу російська влада неодноразово заявляла про вигнання диверсантів назад до України. Однак бої у регіоні тривають досі.