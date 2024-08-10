Навіть російські воєнкори жаліються на бездіяльність російського керівництва, яка обернулася для них великими неприємностями. Засновник БО "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний розповів 24 Каналу, чи Владімір Путін покарає винних за "прорив кордону".

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Чи покарають когось у Росії

У російських громадян можуть з'явитися певні питання до розвідки власної країни. Адже невідомі підрозділи безперешкодно перейшли кордон Росії та почали рух вперед. Однак розвідданих про підготовку до таких дій або не було, або ж, що, ймовірніше, їх просто проігнорували.

Думаю, ніхто за це не відповідатиме. За таке мав би відповісти Герасимов (Валєрій Герасимов, начальник генштабу Росії – 24 Канал). Російські воєнкори писали про те, що на Ставці обговорювали, що на кордоні з Сумською областю є якісь угруповання, йде якась підготовка. Але Герасимов сказав не боятися, бо це просто провокації,

– розповів Павло Нарожний.

Тобто у Кремлі могли знати про підготовку певних дій на кордоні, втім вирішили проігнорувати це. Натомість вони відправили боєздатні підрозділи, зокрема й з Курської області, у Донецьку – на Покровський напрямок. Зокрема, кілька тижнів тому було повідомлення від головкома ЗСУ Олександра Сирського про те, що ворог наростив своє угруповання до 630 тисяч.

"Приблизно 100 тисяч військових зібрали де тільки можна було, і перекинули їх на Донецький напрямок. Цим, ймовірно, скористалися підрозділи, які побачили, що там (на кордоні з Україною – 24 Канал) немає ніяких боєспроможних підрозділів і пішли. Звісно, це прокол вищого російського командування", – наголосив військовий експерт.

Вони поставили ставку на те, що в України вже немає сил, однак це виявилося хибним припущенням, що коштувало росіянам дуже дорого.

Цікаво! Російська влада 6 разів повідомляла про свою "перемогу". Мовляв, просування військових зупинене, все під контролем російських військ. Втім бої у Курській області не стихають, а продовжуються вже четверту добу.

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