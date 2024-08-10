Даже российские военные коры жалуются на бездействие российского руководства, которая обернулась для них большими неприятностями. Основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, накажет ли Владимир Путин виновных за "прорыв границы".

Советуем посмотреть Только не Путин: россияне ищут виновного в ситуации в Курске

Накажут ли кого-то в России

У российских граждан могут появиться определенные вопросы к разведке собственной страны. Ведь неизвестные подразделения беспрепятственно перешли границу России и начали движение вперед. Однако разведданных о подготовке к таким действиям или не было, или же, что, вероятнее, их просто проигнорировали.

Думаю, никто за это не будет отвечать. За такое должен был бы ответить Герасимов (Валерий Герасимов, начальник генштаба России – 24 Канал). Российские военкоры писали о том, что на Ставке обсуждали, что на границе с Сумской областью есть какие-то группировки, идет какая-то подготовка. Но Герасимов сказал не бояться, потому что это просто провокации,

– рассказал Павел Нарожный.

То есть в Кремле могли знать о подготовке определенных действий на границе, впрочем, решили проигнорировать это. Вместо этого они отправили боеспособные подразделения, в том числе и из Курской области, в Донецкую – на Покровское направление. В частности, несколько недель назад было сообщение от главкома ВСУ Александра Сырского о том, что враг нарастил свою группировку до 630 тысяч.

"Примерно 100 тысяч военных собрали где только можно было, и перебросили их на Донецкое направление. Этим, вероятно, воспользовались подразделения, которые увидели, что там (на границе с Украиной – 24 Канал) нет никаких боеспособных подразделений и ушли. Конечно, это прокол высшего российского командования", – подчеркнул военный эксперт.

Они поставили ставку на то, что у Украины уже нет сил, однако это оказалось ошибочным предположением, что стоило россиянам очень дорого.

Интересно! Российские власти 6 раз сообщали о своей "победе". Мол, продвижение военных остановлено, все под контролем российских войск. Впрочем бои в Курской области не стихают, а продолжаются уже четвертые сутки.

Путину не сообщили о "вторжении" в Курск: что известно