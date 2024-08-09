Так, сообщения российских "военкоров" о ситуации в Курской области не коррелируют с "победными" реляциями минобороны России.

Смотрите также Россия должна принять неприятное решение: как события в Курской области повлияют на фронт

Врут, что все под контролем

Пропагандист Юрий Подоляка в заметке за 8 августа написал следующее: "По Судже изменений нет. Ситуация продолжает ухудшаться. Что там вчера говорил нгш Герасимов? Противник остановлен, скоро будет разбит? Даже комментировать этого не хочу".

Разочарование у "военкоров" вызвало и минобороны страны-агрессора, которое с недавних пор возглавляет Белоусов. Несмотря на то, что этот чиновник свою "инаугурационную" речь в госдуме завершил словами: "Ошибаться можно, врать – нет!"., с тех пор он сам лично врал уже не раз.

К тому же спикер минобороны Конашенков остался на должности и все так же непрерывно "уничтожает" ВСУ в таком количестве, которого никогда и не было за время войны.

Напомним, что за последние три дня российские власти 6 раз заявляли о победе в Курской области. Между тем как ряд пабликов подавали совсем другую ситуацию, а бои продолжались.