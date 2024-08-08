С начала прорыва в Курской области об остановке продвижения и даже отступлении украинских военных сообщали исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов, Центр общественных связей ФСБ, начальник Генштаба Валерий Герасимов и пресс-служба Минобороны. Однако, за каждым таким сообщением следовала новость об ухудшении обстановки на приграничных территориях Курской области.

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Хронология лжи российских властей

Вторник, 6 августа, в 10:01 исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов писал следующее: "Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил России не допустили прорыв границы".

Вторник, 6 августа в 13:52 ФСБ сообщало: Пограничниками совместно с предоставленными подразделениями ВС России приняты меры по отпору вооруженной агрессии".

Вторник, 6 августа в 19:31 минобороны отметило: "Понеся значительные потери, остатки диверсионной группы отступили на территорию Украины".

Среда, 7 августа в 11:45 начальник Генштаба Валерий Герасимов рассказывал: "Продвижение противника вглубь Курского направления остановлено".

Среда, 7 августа в 12:30 минобороны снова повторяло: "Не допущено продвижение противника вглубь территории России".

Четверг, 8 августа в 11:57 минобороны начало за старое: "Продвижение противника не допущено. Прекращаются попытки прорыва отдельных подразделений вглубь территории на Курском направлении".

Эти заверения в том, что в Курской области все идет, так сказать, к стабилизации ситуации звучали на фоне сообщений военных блогеров о продвижении ВСУ, бои, захват пленных россиян, сбитие вертолета Ка-52 и тому подобное.

По последним сообщениям росСМИ, украинские военные якобы возводят фортификационные сооружения в Курской области и ведут бои в 15 километрах от Льгова и в 30 километрах от Курчатова.