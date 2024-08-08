С начала прорыва в Курской области об остановке продвижения и даже отступлении украинских военных сообщали исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов, Центр общественных связей ФСБ, начальник Генштаба Валерий Герасимов и пресс-служба Минобороны. Однако, за каждым таким сообщением следовала новость об ухудшении обстановки на приграничных территориях Курской области.

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Хронология лжи российских властей

Эти заверения в том, что в Курской области все идет, так сказать, к стабилизации ситуации звучали на фоне сообщений военных блогеров о продвижении ВСУ, бои, захват пленных россиян, сбитие вертолета Ка-52 и тому подобное.

По последним сообщениям росСМИ, украинские военные якобы возводят фортификационные сооружения в Курской области и ведут бои в 15 километрах от Льгова и в 30 километрах от Курчатова.