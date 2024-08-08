Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что четкой информации о том, какая ситуация в Курской области сейчас нет. Однако очевидно, что дороги вокруг Суджи являются заминированными.

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Какие могут быть выгоды от ситуации в Курской области

Как отметил Свитан, определенные действия в Курской области позволят обеспечить Сумскую область от возможного наступления оккупантов. Не секрет, что россияне в свое время готовили его.

Последние несколько месяцев оккупанты делали атаки из Белгородской области по Харькову. Такое же могло произойти по Сумской области через город Суджа. А такие события позволят обеспечить наши рубежи,

– сказал Свитан.

На этом направлении можно выполнить еще несколько важных задач. Неплохо было бы сорвать российские резервы с Восточного направления, чтобы уменьшить там давление на наши войска. Также можно было бы взять под контроль газораспределительные механизмы, электроподстанции. Но главное – занять лучшие оборонительные рубежи.

Сейчас надо ждать решения командования оккупантов. Что они будут делать. Планы будут корректироваться в зависимости от их решений,

– отметил Свитан.

Обратите внимание! Украина официально не подтверждала причастность к событиям в Курской области.