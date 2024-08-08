Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що чіткої інформації про те, яка ситуація в Курській області зараз немає. Однак очевидно, що дороги навколо Суджі є замінованими.

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Які можуть бути вигоди від ситуації в Курські області

Як наголосив Світан, певні дії у Курській області дозволять забезпечити Сумську область від можливого наступу окупантів. Не секрет, що росіяни свого часу готували його.

Останні кілька місяців окупанти робили удари з Бєлгородської області по Харкову. Таке ж могло статися по Сумській області через місто Суджа. А такі події дозволять забезпечити наші рубежі,

– сказав Світан.

На цьому напрямку можна виконати ще кілька важливих завдань. Непогано було б зірвати російські резерви зі Східного напрямку, щоб зменшити там тиск на наші війська. Також можна було б взяти під контроль газорозподільчі механізми, електропідстанції. Але головне – зайняти кращі оборонні рубежі.

Зараз треба чекати на рішення командування окупантів. Що вони робитимуть. Плани коригуватимуться залежно від їхніх рішень,

– зауважив Світан.

Зверніть увагу! Україна офіційно не підтверджувала причетність до подій у Курській області.