З початку прориву у Курській області про зупинення просування і навіть відступ українських військових повідомляли виконувач обов'язків губернатора регіону Олексій Смирнов, Центр громадських зв'язків ФСБ, начальник Генштабу Валерій Герасимов та прес-служба Міноборони. Однак, за кожним таким повідомленням слідувала новина про погіршення обстановки на прикордонних територіях Курської області.
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Хронологія брехні російської влади
Ці запевняння у тому, що в Курській області все йде, так би мовити, до стабілізації ситуації звучали на тлі повідомлень військових блогерів про просування ЗСУ, бої, захоплення полонених росіян, збиття вертольота Ка-52 тощо.
За останніми повідомленнями росЗМІ, українські військові нібито зводять фортифікаційні споруди в Курській області і ведуть бої за 15 кілометрів від Льгова і за 30 кілометрів від Курчатова.