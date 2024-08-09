Собственно, напряженные бои ведутся на Покровском направлении, однако из-за событий на Курщине ситуация может измениться. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

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Удар по российской пропаганде

События в Курской области развиваются довольно стремительно. После так называемого "прорыва границы" 6 августа, уже появилось немало неприятной для россиян информации.

Мы видим значительные потери врага, огромное количество пленных, разбито несколько колонн – десятки, если не сотни уничтоженных россиян, однозначно можно сказать, что были захвачены какие-то административные центры, суды, здания ФСБ, определенные документы попадут в правильные руки,

– отметил Павел Нарожный.

Важно! В сети появилось видео, на котором украинские военные заявили, что держат под контролем российский город Суджа. Отметим, что официально Украина не подтверждала свою причастность к событиям на Курщине.

Хотя, собственно, это не является важнейшими (пока промежуточными) итогами тех событий, которые сейчас происходят в Курской области.

"У врага сейчас не является главным направление их наступления, то есть Покровский. Им надо принимать очень неприятное решение. Они бросили в бой не готовых мобилизованных, и банально их потеряли. Поэтому сейчас им надо где-то взять боеспособные подразделения. Конечно, самый быстрый вариант – это перебросить военных из Донецкой или Луганской области. Но это или задержка, или вообще отказ от наступления в этих регионах", – объяснил военный эксперт.

Если с Покровского направления оттянут хотя бы 2 – 3 бригады, это будет означать существенное облегчение для украинских военных. Зато это станет огромным ударом по российской пропаганде, которая утверждает о "невероятных возможностях" вооруженных сил России, что все "держат под контролем" и могут "отразить любой удар".