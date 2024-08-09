Кстати, первые российские военные, которых захватили в плен на Курщине, были именно срочниками. Они признались: просили, чтобы их вывели оттуда, но командование ничего не сделало.
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Какова судьба срочников в Курской области
Согласно данным, которое собрало СМИ, возле Суджи было не менее 15 позиций и почти на каждой были срочники. В Суджинском районе было много опорных пунктов, и на каждом от 7 до 30 срочников.
Кроме ребят после учебки, на границе стояли пограничники и батальон "Ахмат". Последние просто сбежали.
Родные срочников объединились и пытаются получить какую-то информацию от российского минобороны. Но там фактически открещиваются от собственных солдат.
Мы в Москву вообще не можем дозвониться, военкоматы отвечают нам: "Что вы за глупости говорите, их там нет, у них просто забрали телефоны". Держат нас за дурочек. В госпитале Курска нам информацию не дают, говорят, что некогда, раненых очень много,
– жалуются россиянки.
Что российские срочники писали родным о событиях на Курщине:
- командование будет проводить проверку, поэтому телефоны забирают;
- идут на подкрепление;
- я жив и не ранен, но многие в плену;
- те, кто был ближе к границе, погибли или попали в плен.
Словом, Россия продолжает вести себя в духе циничного "ихтамнет" и "она утонула". Тем временем Москва не контролирует уже многие территории Курщины.