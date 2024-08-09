Так, дописи російських "воєнкорів" про ситуацію в Курській області не корелюють з "переможними" реляціями міноборони Росії.

Дивіться також Росія має ухвалити неприємне рішення: як події на Курщині вплинуть на фронт

Брешуть, що все під контролем

Пропагандист Юрій Подоляка у дописі за 8 серпня написав наступне: "Щодо Суджі змін немає. Ситуація продовжує погіршуватися. Що там учора говорив нгш герасимов? Противник зупинений, скоро буде розбитий? Навіть коментувати цього не хочу".

Розчарування у "воєнкорів" викликало і міноборони країни-агресорки, яке віднедавна очолює Бєлоусов. Попри те, що цей чиновник свою "інавгураційну" промову в держдумі завершив словами: "Помилятись можна, брехати – ні!"., з того часу він сам особисто брехав вже не раз.

До того ж речник міноборони Конашенков залишився на посаді й все так само безупинно "знищує" ЗСУ в такій кількості, якої ніколи і не було за час війни.

Нагадаємо, що за останні три дні російська влада 6 разів заявляла про перемогу у Курській області. Тим часом як низка пабліків подавала зовсім іншу ситуацію, а бої тривали.