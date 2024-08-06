О попытке прорыва границы региона в телераме сообщил местный губернатор Алексей Смирнов. Российские телеграм-каналы пишут о боях на нескольких участках.

Смотрите также Ночью Россию в очередной раз атаковали дроны: в каких областях было громко

"Сегодня из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. Бойцы пограничной службы фсб и вооруженных сил России не допустили прорыва границы", – написал Смирнов.

Россияне сообщают о боях на границе

Другие пропагандистские СМИ и военкоры тоже пишут, что украинские войска, предположительно, проникли в Курскую область России, и сейчас на границе продолжаются боевые действия.

В российских пабликах со ссылкой на оккупантов пишут более тревожные заявления, чем те, которые транслирует местная власть. В частности, отмечают, что есть информация, что "ВСУ движутся в сторону Гончаровки Суджанского района на технике".

Бои продолжаются. По имеющимся данным из нескольких источников, противнику (ВСУ – 24 Канал) удалось завести несколько единиц бронетехники на нашу территорию. Направление Куриловка и Гончаровка, враг броском пытается пробиться уцелевшими танками. Обстановка остается сложной. Идет обстрел ВСУ города Суджа,

– говорится в сообщении.



Россияне пишут о боях возле Курской области / Фото с тг-каналов

Также в сети публикуют фото и видео, где зафиксированы украинские внедорожники "Хамви" с тактическим знаком "Треугольник" вблизи границы с Курской областью.



Украинские "Хамви" якобы возле Курской области / Фото с тг-каналов



Перемещение украинской техники по территории Курской области / Фото с тг-каналов

Российские паблики пишут, что по состоянию на сейчас "бои уже идут в Куриловке Курской области".

Ночью Курск массированно атаковали БПЛА

Кроме того, ночью Суджу массированно атаковали дроны. В российских сообщениях говорилось, что пострадали 5 россиян, повреждены несколько домов.

Тот же Смирнов отмечал, что над Курской областью сбили 26 БПЛА.

В Белгородской области тоже "заварушки"

Впоследствии российские телеграмм-каналы начали успокаивать жителей Белгородской области. Говорят, что "на фоне боев с ВСУ на границе Курской области, в некоторых телеграм-каналах начала появляться информация о боях с ВСУ, но уже на границе с Белгородской областью".

При этом пропагандисты отмечают, якобы реальных опасностей и подтверждений информации о боях с ВСУ на границе Белгородской области, – нет.