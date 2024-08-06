Про спробу прориву кордону регіону в телерамі повідомив місцевий губернатор Олексій Смирнов. Російьські телеграм-канали пишуть про бої на кількох ділянках.

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"Сьогодні із Суджанського та Коренівського районів надходить інформація про спроби прориву ЗСУ на територію Курської області. Бійці прикордонної служби фсб та збройних сил Росії не допустили прориву кордону", – написав Смирнов.

Росіяни повідомляють про бої на кордоні

Інші пропагандистські ЗМІ та воєнкори теж пишуть, що українські війська, імовірно, проникли в Курську область Росії, і зараз на кордоні тривають бойові дії.

У російських пабліках з посиланням на окупантів пишуть тривожніші заяви, ніж ті, які транслює місцева влада. Зокрема, зазначають, що є інформація, що "ЗСУ рухаються у бік Гончарівки Суджанського району на техніці".

Бої продовжуються. За наявними даними із кількох джерел, противнику ( ЗСУ – 24 Канал) вдалося завести кілька одиниць бронетехніки на нашу територію. Напрямок Курилівка та Гончарівка, ворог кидком намагається пробитися вцілілими танками. Обстановка залишається складною. Йде обстріл ЗСУ міста Суджа,

– ідеться у повідомленні.



Росіяни пишуть про бої біля Курської області / Фото з тг-каналів

Також у мережі публікують фото та відео, де зафіксовані українські позашляховики "Хамві" із тактичним знаком "Трикутник" поблизу кордону з Курською областю.



Українські "Хамві" нібито біля Курської області / Фото з тг-каналів



Переміщення української техніки територією Курської області / Фото з тг-каналів

Російські пабліки пишуть, що станом на зараз "бої вже йдуть у Курилівці Курської області".

Уночі Курськ масовано атакували БПЛА

Крім того, вночі Суджу масовано атакували дрони. У російських повідомленнях ішлось, що постраждали 5 росіян, пошкоджено кілька будинків.

Той же Смирнов зазначав, що над Курською областю збили 26 БПЛА.

У Бєлгородщині теж "заворушки"

Згодом російські телеграм-канали почали заспокоювати жителів Бєлгородської області. Кажуть, що "на фоні боїв з ЗСУ на кордоні Курської області, в деяких телеграм-каналах почала з'являтися інформація про бої з ЗСУ, але вже на кордоні з Білгородською областю".

При цьому пропагандисти зазначають, нібито реальних небезпек і підтверджень інформації про бої з ЗСУ на кордоні Білгородської області, – немає.