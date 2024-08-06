Проти вівторка, 6 серпня, безпілотники летіли на Брянську, Бєлгородську та Курську області ворожої держави, лунали вибухи. Про це інформує 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

Дивіться також На російському заводі "Авангард", який виготовляє зброю, стався вибух: є загиблі

Вибухова ніч у Росії: чиновники забули узгодити брехню

Міноборони Кремля запевняє, що їхні системи ППО знищили:

11 БпЛА літакового типу над Курською областю;

1 український дрон над Бєлгородською областю.

Алєксєй Смірнов, губернатор Курської області, публікував дещо іншу інформацію стосовно атаки. За його словами, станом на 06:50 було збито 26 українських безпілотників.

Водночас губернатор Бєлгородщини Вячеслав Гладков заявляв, що декілька БпЛА переносили вибухові пристрої, внаслідок обстрілу спалахнув гараж з автомобілем, а також два інші легкові авто.

Російський чиновник наголошував, що вогнища нібито оперативно загасили. Крім того, інформував про вибиті вікна у 3 квартирах, пошкоджений уламками приватний будинок і 8 понівечених легкових авто.

Зверніть увагу! Як для "одного знищеного дрона", про який писало міноборони Кремля, цих пошкоджень на території Бєлгородської області, вочевидь, забагато.

Дивіться також "Все, що залишилося": з'явилося нове фото знищеного складу боєприпасів на аеродромі "Морозовськ"

Крім того, московське оборонне відомство не згадувало про Брянську область. Однак її губернатор Алєксандр Богомаз повідомляв також про атаку дронів на регіону.

Два реактивні безпілотні літальні апарати літакового типу виявлені та знищені силами ППО міністерства оборони Росії,

– запевнив чиновник.

Богомаз стверджував, що постраждалих та руйнувань нібито немає, додаючи, що оперативні та екстрені служби працюють на місцях.

Повідомлення російської влади про атаку дронів / Скриншоти зроблені 24 Каналом

Згадаємо наостанок про інші негаразди, які спіткали ворога. Власне, нещодавно Сили оборони України атакували військовий аеродром "Морозовськ" у Ростовській області Росії, знищивши винищувач-бомбардувальник Су-34.

Разом з тим Головне управління розвідки Міноборони припускало, що ще 2 російські літаки Су-34 були пошкоджені уламками на відповідній базі, а склад авіаційного озброєння ворога – повністю знищений.