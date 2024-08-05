3 серпня 2024 року Генеральний штаб ЗСУ повідомив про успішне ураження ворожого аеродрому "Морозовск" та інших військових цілей в Росії. Тоді вдалося уразити низку нафтобаз і об'єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів у Бєлгородській, Курській і Ростовській областях.

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Сили оборони вдарили по військовому аеродрому

За словами ГУР, ще два російські літаки Су-34, ймовірно, пошкоджено уламками – поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів.

Повністю знищено ворожий склад авіаційного озброєння – від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі,

– додали в Головному управлінні розвідки.

Варто зазначити, що чотири технічні будівлі та два ангари на авіабазі "Морозовськ", розташованій за 265 кілометрів від лінії фронту, також зазнали чітко помітних з космосу пошкоджень.

У Головному управлінні розвідки показали наслідки атаки на аеродром / Фото: ГУР

До слова, раніше у Бєлгородській області Росії вибухи лунали на нафтобазі "Губкінська". Джерела 24 Каналу повідомили, що цей енергетичний об'єкт ворога уразили дрони СБУ. В мережі також повідомляли про пожежу на території нафтобази і "роботу" систем ППО.