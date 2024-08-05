На аеродромі "Морозовськ", за даними української розвідки, є ураження авіаційної техніки ворога. Окрім того, пошкоджена також і інфраструктура самого летовища.

До теми Без цього ворожі літаки уже не бойова машина: чим важливий удар по аеродрому "Морозовськ"

Які наслідки ураження по аеродрому "Морозовськ"

У ГУР МО зазначили, що дані космічної розвідки свідчать, що внаслідок вогневого ураження військового аеродрому держави-агресора Росії "Морозовськ" у Ростовській області 3 серпня 2024 року знищено винищувач-бомбардувальник Су-34.

Ще два російські літаки такого ж типу ймовірно пошкоджено уламками – поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів,

– наголосили у розвідці.

Представники Головного управління розвідки також зауважили, що на летовищі повністю знищено ворожий склад авіаційного озброєння – від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі.

Наслідки атаки на аеродром "Морозовськ" / Фото ГУР МО

"Чотири технічні будівлі та два ангари на авіабазі "Морозовськ", розташованій за 265 кілометрів від лінії фронту, також зазнали чітко помітних з космосу пошкоджень", – написали в ГУР.

До слова, спочатку причетність до атаки по аеродрому "Морозовськ" підтвердили у Генштабі ЗСУ. Військові наголосили, що разом із цим ударом вдалося уразити низку нафтобаз і об'єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів у Бєлгородській, Курській і Ростовській областях.

Цікаво, що лише 4 серпня губернатор Ростовської області Васілій Голубєв оголосив поблизу аеродрому надзвичайну ситуацію. Там муніципальна робоча група узялася до обходу території "Морозовська", щоб оцінити збитки, завдані нічною повітряною атакою.

Окрім того, після самої атаки російські посадовці не змогли порахувати кількість безпілотників, які атакували цей аеродром. Так, російське міноборони писало, що вночі протиповітряна оборона російських військ збила одразу 36 безпілотників над Ростовською областю, а Голубєв прозвітував про атаку 55 безпілотниками. Вочевидь посадовці країни-агресорки не узгодили свою брехню, або кількість дронів, яка реально відпрацювала по аеродрому була суттєвою.