Про це повідомили джерела 24 Каналу в СБУ. До речі, російські загарбники визнали ураження нафтобази.

Дивіться також Дрони ГУР спалили "Атлас" у Ростовській області, – джерела

Удар по нафтобазі "Губкінська"

Наші проінформовані джерела підтвердили, що окрім аеродрому "Морозовськ", дрони також уразили нафтобазу "Губкінська" в Бєлгородській області.

До речі, росіяни в мережі повідомляли про серію вибухів та пожежу на території нафтобази. Також писали про "роботу" систем ППО.

Де розташована нафтобаза "Губкінська": дивіться на карті

Зауважимо, що окупанти заявили, загалом 75 безпілотників вдарили по 7 регіонах Росії. Як і зазвичай, марили про начебто "знищення" дронів у Бєлгородській області. Щоправда, уже традиційно "збивали" нафтобазами.

Губернатор Гладко визнав, що дрони таки влучили у ціль. Зокрема, заявив, що українські захисники за допомогою безпілотників атакували нафтобазу на території Губкінського міського округу. За його словами, внаслідок вибуху сталося займання одного з резервуарів.