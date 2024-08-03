Окупанти заявили, що загалом 75 українських безпілотників вдарили по сімох регіонах Росії. Зокрема, 9 були начебто знищені над Бєлгородською областю.

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Ураження чергової нафтобази

Губернатор регіону визнав, що дрони таки влучили у ціль.

ЗСУ за допомогою безпілотників атакували нафтобазу на території Губкінського міського округу,

– йдеться у повідомленні Гладкова.

За його словами, внаслідок вибуху сталося займання одного з резервуарів. Пожежні розрахунки нібито оперативно ліквідували спалах. Постраждалих немає.

До слова, цієї ночі десятки БпЛА атакували Ростовську область. Вибухи лунали на військовому аеродромі "Морозовськ". Крім того, повідомляється про пожежу на комбінаті, що постачав нафтопродукти армії.